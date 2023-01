Voor 550 euro speelt Frederik de Nerée met HFC tegen slaapkamerhelden van Oranje

Als bescheiden amateurspeler een wedstrijdje spelen tegen Frank de Boer, Aron Winter en Simon Tahamata. Die droom komt vanmiddag om 14.00 uur uit voor Frederik de Nerée. Hij speelde nooit in het eerste elftal van Koninkelijk HFC, maar bood bij een veiling zo'n 550 euro voor een plaatsje in de selectie van het Legends-team. In de traditionele Nieuwjaarswedstrijd nemen de Haarlemmers het op tegen de ex-internationals.

Hoeveel moest je betalen? "Ik dacht dat het openingsbod 100 euro was. Er waren meerdere bieders. Ik wilde het zo graag dat ik op het einde niet meer goed heb opgelet wat het eindbedrag was. Volgens mij 550 euro, ik moet de factuur nog krijgen. Voor mij is het een unieke ervaring. Ik vond het wel waard. Zoiets kun je nergens anders kopen."

De 52-jarige HFC'er ging in zijn jeugd op 1 januari regelmatig kijken als de Oranje-vedetten naar de Spanjaardslaan kwam. "Dat was een grote gebeurtenis. Als klein mannetje kon je dan de spelers van het Nederlands elftal zien en aanraken." Toen er een tijdje terug dan ook een veiling was voor het nieuw te bouwen clubhuis van HFC aarzelde De Nerée geen moment. Eén van de loten was speelminuten in de Nieuwjaarswedstrijd. "Een jongensdroom", vertelt hij.

Ben je nerveus voor de wedstrijd?

"Ik ben niet zenuwachtig. Ik heb er vooral heel veel zin in. Het is mooi om tegen die mannen te spelen die vroeger op de posters aan de muur van je slaapkamer hingen. Het zijn toch een beetje de godenzonen van de Olympus van vroeger. Zij hebben allemaal WK-, EK- en Champions League-finales gespeeld. En ik mag een halfuurtje of uurtje op hetzelfde niveau meedraaien. Nee, het is meer van: wauw! Ik zag dat Aron Winter (55 jaar, 84 interlands) drie jaar ouder is dan ik, dus met rennen moet ik dat kunnen redden. Al heeft hij natuurlijk veel meer techniek en inzicht. Tegen Eljero Elia (35 jaar, 30 interlands) moeten anderen maar gaan staan. Daar ben ik, denk ik, een beetje te oud voor."

Wie is je een favoriete speler?

Simon Tahamata (66 jaar, 22 interlands) zat al in het Nederlands elftal toen ik echt jong was. Dat vind ik het meest unieke. Hij is waarschijnlijk fitter dan dan de helft van het team. Maar heel bewust heb ik in '88 John van 't Schip (59 jaar, 41 interlands) meegemaakt en in 1998 Frank de Boer (52 jaar, 112 interlands). Glenn Helder (54 jaar, 4 interlands) heb ik in Londen bij Arsenal zien spelen, dus dat is ook mooi."

Sta je in de basis?

"Over de opstelling werd donderdag heel geheimzinnig gedaan, net als bij een echte interland. We zien het wel hoelang ik speel. Er is niks over afgesproken. Laten we hopen dat het wel iets wordt, maar daar heb ik wel vertrouwen in."