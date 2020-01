Gemiste penalty in slotseconden kost Koninklijke HFC gelijkspel tegen ex-internationals

De Koninklijke HFC had de hele wedstrijd wel recht op een doelpunt. in de eerste helft stond Westerveld, die in totaal zes interlands voor Oranje speelde, op zijn post en pakte een aantal schoten van buiten het strafschopgebied. De grootste kans was voor Krul die de bal voor het intikken had, maar hij werkte de bal in het zijnet.

De ex-internationals kregen via een rush van Simon Tahamata, met zijn 63 jaar de oudste man op het veld, een uitgelezen kans. Zijn wippertje ging voorlangs en een inglijdende John van 't Schip miste de bal door een vervelend polletje. Ook een kopbal van Michael Mols op de paal en een vrije trap van Martijn Reuser vonden geen doel.