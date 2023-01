Jaydon Banel zorgt voor late gelijkmaker bij Jong Ajax

Jong Ajax is het jaar begonnen met een gelijkspel tegen FC Eindhoven. De jonge Ajacieden kwamen direct na rust op achterstand door Evan Rottier. Ze lieten zich niet uit het veld slaan en kwamen via Jaydon Banel op 1-1.

Mohamed Lamine Diaby zorgde voor het eerste gevaar. Hij kon een voorzet net niet afmaken en Charlie Setford redde de bal. Een schot van FC Eindhoven eindigde op de paal en Diaby kreeg daarna opnieuw een gigantische kans. Setford hield tegen met veel kunst- en vliegwerk. Charles-Andreas Brym schoot vlak voor de rust nog hoog over. In de blessuretijd had Donny Warmerdam nog de 1-0 kunnen koppen, maar de bal ging net over.

Direct na rust scoorde FC Eindhoven de openingstreffer. Evan Rottier was de maker van het doelpunt: 0-1. Lorenzo Lucca kreeg vervolgens de grootste kans van de tweede helft. Zijn schot ging net naast het doel. De Eindhovenaren leken te gaan winnen. Uit het niets zorgde Jaydon Banel voor de gelijkmaker. Dat bleek uiteindelijk de gelijkmaker.

Jong Ajax blijft twaalfde in de eerste divisie door het gelijkspel. De Graafschap is de eerstvolgende tegenstander volgende week vrijdag. Aftrap is 20.00 uur.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Regeer (Muzambo/78), Aertssen (Gooijer/61), Warmerdam, Hato (Van Bohemen/71); Vos, Hlynsson, Fitz-Jim; Rasmussen, Lucca (Misehouy/61), Banel