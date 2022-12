Teleurstelling overheerst bij Jong Ajax na nederlaag: "Moeten en kunnen veel beter"

Heitinga was nog niet te veel bezig met de volgende beloftenkraker tegen PSV. "We moeten eerst deze wedstrijd terugkijken. Ik miste een stukje gif en in duels gaan. Jong FC Utrecht legde heel veel arbeid op de mat, dat ontbrak eraan bij ons."

Het begin van de jonge Ajacieden was nog aardig volgens Heitinga. "Daarna ging het elke keer fout in de eindfase. Ik had meer verwacht van spelers die een stap willen maken naar het eerste elftal. We gaven de goals te knullig weg en dan weet je dat het lastig wordt tegen een ploeg die onderaan staat."

Kian Fitz-Jim over trainingskamp in Marbella - NH Sport / Milton Pus

Aanvoerder Kian Fitz-Jim vond dat het tempo van zijn ploeg te laag was in de tweede helft. "Als je een goal maakt, blijf je in die positieve modus. Een doelpunt bleef uit en we kregen hem zelfs tegen. Gelukkig maakten we snel gelijk, maar meer zat er niet in."

Fitz-Jim: "Het ligt deels aan onszelf, maar ook aan de tegenstander dat we hebben verloren. Ze speelden heel defensief en wij hebben daar moeite mee. Het gevoel overheerst dat er meer in had gezeten."