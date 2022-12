Zieke Mike Snoei voelt zich stukken beter dankzij drie punten Telstar: "Ontlading is enorm"

Telstar boekte vandaag een verdiende 1-0 overwinning op FC Den Bosch. Trainer Mike Snoei was net als veel van zijn spelers getroffen door de griep, maar de drie punten deden hem uiteindelijk veel goed. "We hebben ervoor gestreden."

Bij Telstar was er een hoofdrol weggelegd voor Anwar Bensabouh. De middenvelder droeg de aanvoerdersband omdat Glynor Plet vanwege de griep niet vanaf het eerste fluitsignaal kon beginnen. Bensabouh was daarnaast een van de gevaarlijkste mensen aan de zijde van Telstar. De 23-jarige Amsterdammers trof twee keer het aluminium. Bij de tweede inzet stond Tom Overtoom gelukkig op de goede plek om de bevrijdende 1-0 binnen te schieten.

Speelschema

Telstar speelde bijna vier weken geen officieel duel vanwege het WK voetbal in Qatar. Na het duel tegen Den Bosch volgt aanstaande vrijdag MVV en daarna heeft de ploeg van Mike Snoei weer drie weken geen wedstrijd. "Het is lastig", aldus Snoei over de gekke situatie. "Maar dit zijn twee finaletjes. Dit heb ik ze goed proberen duidelijk te maken en dan zien de spelers zelf ook dat er best wel wat te halen valt."