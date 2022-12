Telstar pakt dankzij Tom Overtoom volle buit tegen FC Den Bosch

Telstar heeft zondagmiddag in de eerste divisie een zwaarbevochten 1-0 zege geboekt op FC Den Bosch. De gevierde man aan de zijde van Telstar was Tom Overtoom. De middenvelder maakte ver in de tweede helft de bevrijdende winnende treffer.

Tom Overtoom maakte namens Telstar de enige treffer van de wedstrijd - Orange Pictures

Telstar begon aan het duel zonder de van griep herstellende David Min en Jay Kruiver. Ook Glynor Plet was niet fit genoeg en begon op de bank waardoor Cain Seedorf de twee aanvallers van dienst waren. Laatstgenoemde was het die als eerste namens Telstar gevaarlijk werd. De Griekse spits kopte na een kwartier spelen een goede voorzet echter recht in de handen van Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Telstar kreeg in het eerste half uur een aantal goede mogelijkheden op de 1-0. Anwar Bensabouh was nog het dichtstbij. Het schot van de aanvoerder werd ternauwernood uit de hoek getikt door Van der Steen. Aan de andere kant was Victor van den Bogert namens Den Bosch nog dichtbij de openingstreffer. De verdediger kopte van dichtbij over het doel van Ronald Koeman jr. waardoor het 0-0 bleef bij de rust. Tekst gaat verder onder de foto.

Yahya Boussakou had voor het eerst een basisplaats bij Telstar - Orange Pictures

In de tweede helft was het lang wacht op een grote mogelijkheid van een van beide ploegen. Twintig minuten voor tijd speelde Bensabouh zich knap vrij op de rand van het strafschopgebied. Het afstandsschot van de middenvelder ging via de binnenkant van de paal en de schouder van de keeper uit het doel. Forceren In het laatste kwartier bracht trainer Mike Snoei nog aanvallers Plet en Rein Smit in om de bevrijdende treffer te forceren. Uiteindelijk kwam het gewenste doelpunt in de 78e minuut. Opnieuw schoot Bensabouh op de paal, alleen dit keer kwam de bal voor de voeten van Tom Overtoom, die zo attent de 1-0 binnenschoot. In de slotfase kreeg Den Bosch nog een levensgrote kans op een doelpunt, maar Koeman jr. voorkwam met een fraaie redding de gelijkmaker Faris Hammouti. Door de overwinning klimt Telstar naar de tiende plaats in de eerste divisie. De ploeg van Mike Snoei heeft nu 23 punten uit zeventien wedstrijden. Aanstaande vrijdag speelt Telstar opnieuw. Dan komt MVV naar Velsen-Zuid.

Opstelling Telstar: Koeman jr.; Blackson (Liesdek/58), Apau, Aktas, Oude Kotte; Najah, Overtoom, Bensabouh (Turfkruier/82), Boussakou (Plet/73); Giousis (Smit/73), Seedorf (Mulder/58)