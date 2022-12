Jong Ajax verslikt zich in hekkensluiter Jong FC Utrecht

Het tempo van beide teams lag een stuk lager en veel slordigheidsfoutjes. Verder dan een goed gemikte vrije trap van Kristian Hlynsson kwam Ajax niet. Het venijn van de eerste helft bleek in de staart te zitten. Uit een hoekschop torende Utrechter Christopher Mamengi boven alle Ajax-verdedigers uit en kopte hij hard raak: 0-1. Heel lang bleef deze stand niet op het scorebord staan, want Hlynsson maakte snel gelijk. De IJslander prikte raak achter Raatsie.

De beloftenclash tussen Ajax en FC Utrecht kende een levendige openingsfase. Zo ging een schot van Gabriel Misehouy net over en kon Eliano Reijnders vrij uithalen. Zijn inzet werd gekeerd door Tom de Graaff. Lorenzo Lucca, die in de spits mocht beginnen, kreeg ook een goede mogelijkheid. De lange Italiaan werd vrij gespeeld door Jorrel Hato, maar Calvin Raatsie hield de bal tegen. Zo spannend als de openingsfase was, zo hard kakte de wedstrijd vervolgens in.

In de beginfase van de tweede helft was Utrecht gevaarlijker in de aanval. Een schotje van Lynden Edhart ging net over en ook een fout van De Graaff werd niet afgestraft. Aanvoerder Yuya Ikeshita kreeg nog de beste kans voor de Utrechters, maar schoot hoog over. Via Mees Rijks namen de Utrechtse beloften in de 69e minuut weer de leiding: 1-2. Jong Ajax liet het hier niet bij zitten en ging onder geschreeuw van jeugdige toeschouwers op zoek naar de gelijkmaker.

Slotoffensief niet voldoende

Het wierp zijn vruchten af. Donny Warmerdam kon vrij inkoppen uit een corner, maar vond opnieuw Raatsie op zijn weg. Even later ging een vrije trap van Christian Rasmussen net naast. Ikeshita kreeg in de slotfase rood na een overtreding op het middenveld. Een slotoffensief van de Jonge Ajacieden volgden, maar verder kwam de ploeg niet.

Door de nederlaag zakt Ajax naar de elfde plaats. Telstar heeft zijn plekje op de ranglijst overgenomen. Jong PSV is donderdag de laatste tegenstander van 2022.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Gooijer (Banel/60), Aertssen, Warmerdam (Viereck/87), Hato; Vos, Fitz-Jim, Hlynsson; Rasmussen, Lucca (Martha/69), Misehouy (Hansen/60)