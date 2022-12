Twee corners kosten Jong Ajax de zege in beloftenclash met Jong PSV

Jong Ajax heeft de eerste seizoenshelft vanavond afgesloten met een gelijkspel. Voor 7500 toeschouwers In het Philips Stadion eindigde de ontmoeting met Jong PSV in 2-2. Jaydon Banel en Silvano Vos maakten Amsterdamse treffers, maar de leeftijdsgenoten uit Eindhoven kwamen twee keer uit een corner langszij.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was van Eindhovense zijde. Isaac Babadi zette iets over de eigen helft een solo-actie in en speelde vijf Ajacieden uit. Zijn schot ging ruim naast. De onder de lat teruggekeerde Charlie Setford zette daarop met boze toon zijn verdedigers op scherp.

Paal redt PSV

Het Amsterdamse antwoord kwam pas in de negentiende minuut. Na een snelle counteraanval glipte Lorenzo Lucca langs de PSV-verdediging. De Italiaan kwam daardoor oog in oog met doelman Joël Drommel te staan, maar die wist de inzet met zijn voet te pareren. Ondanks de misser bleef Ajax aandringen. Bij een daaropvolgende hoekschop bleef Drommel ditmaal, na een hard schot van Jorrel Hato, aan de grond genageld staan. Het schot van Hato spatte echter uiteen op de paal.

Kansloos

Na een halfuur voetballen kregen de Eindhovenaren hun eerste echt grote kans. Doelman Setford redde knap op een hard schot van Babadi, maar in de rebound was hij kansloos. Spits August Priske Flyger werkte de bal in de herkansing naast.

Vlak voor het rustsignaal was het dan toch raak: linksbuiten Banel pikte de bal op het middenveld op en haalde hard uit, waarna hij bij toeval zijn geblokte schot terugkreeg en in tweede instantie alsnog de linkerbenedenhoek vond.

Snelle gelijkmaker

In de tweede helft kwam Jong PSV snel op 1-1. In de 52e minuut speelde de ploeg van Adil Ramzi bij een kort genomen hoekschop simpel drie Ajacieden uit en haalde Mathijs Tielemans vernietigend uit. De vreugde bij Jong PSV was van korte duur, want zes minuten later was het 1-2. Silvano Vos kapte zichzelf goed vrij en schoof de bal vanaf een meter of zestien buiten bereik van Drommel in de hoek.

Jong Ajax had het betere van het spel, maar liet zich nogmaals verrassen bij een hoekschop die door Olivier Aertssen totaal onnodig was weggegeven. De door Mylian Jimenez getrapte corner vloog in één keer binnen: 2-2.

Na dit gelijkspel bezet Jong Ajax de twaalfde plaats in de eerste divisie met 22 punten, evenveel als Telstar dat morgen in actie komt tegen MVV Maastricht. Vrijdag 6 januari hervat Jong Ajax de competitie. Op het eigen Sportpark De Toekomst komt FC Eindhoven op bezoek.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Regeer, Aerstssen, Warmerdam, Hato (Gooijer/60); Vos, Hlynsson, Fitz-Jim; Banel (Misehouy/60), Lucca en Rasmussen (Hansen/77).