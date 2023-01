KNRM Huizen in 2022 drukste station van Nederland: 'Twijfelachtige eer'

Het is een 'twijfelachtige eer', maar KNRM-reddingsstation Huizen is in 2022 van alle stations het meest in actie gekomen. Dat vertelt schipper Mark van den Brink van de KNRM Huizen in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub .

In totaal heeft het station 145 oproepen ontvangen in 2022 en 261 mensen veilig aan wal geholpen. Vooral de pleziervaart zat in 2022 vaak in de problemen, want het station heeft maar liefst 129 keer hulp daaraan verleend. "We evenaren ons drukste reddingsjaar 2020", vertelt Mark.

Het moment dat Mark het meest is bijgebleven is een omgeslagen boot begin februari tegenover de haven van Almere. Twee opvarenden werden gered, maar voor de derde opvarende kwam hulp te laat. "Dat maakt enorm veel indruk op het station. Dat bespreek je in het team en moet je met elkaar oppakken."

Verraderlijk gebied

De randmeren tussen Flevoland en 't Gooi zijn een verraderlijk gebied als het gaat om watersport en verkeer. "Het is vooral zomers een druk stuk water met veel recreatie. Wat ook niet meehelpt is het fonteinkruid in de zomermaanden." Veel boten komen vast te zitten in de planten. De KNRM-stations van Blaricum en Huizen staan dan ook altijd in de top 5 van drukste stations.

Toch kijkt Mark met trots terug op het afgelopen jaar. "Het is een topprestatie dat we met ons team van vrijwilligers toch maar 24/7, 356 dagen rond weten te krijgen en die reddingsboot laten varen."

Andere opvallende cijfers uit 2022: De vrijwilligers hebben 1 keer hulp verleend aan luchtvaart, 3 dieren veilig aan land gebracht en 3 keer ingezet voor hulp bij zoekacties. De beroepsvaart zelf had slechtst 3 keer hulp nodig.

Luister het interview met Mark van den Brink terug via deze link.