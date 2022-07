Opvallende 'reddingsactie' op IJmeer: KNRM op pad voor verloren vliegtuigreclame

"We werden opgebeld en door de Nederlandse kunstwacht gevraagd het IJmeer op te gaan", vertelt de woordvoerder van KNRM Huizen vanuit het reddingstation aan NH Nieuws. En dit soort verzoeken krijgen ze hier niet elke dag. "Ik had het er net met mijn collega's over, het is de derde keer in ons 55-jarig bestaan dat zoiets gebeurt!"

Er zijn twee boten uitgerukt om het spandoek op te sporen. Want al die lijnen in het water, dat kan best gevaarlijk zijn. "Boten kunnen vast komen te zitten."

Even zoeken

Gelukkig is het spandoek op een strategische plek terecht gekomen. "Hij kwam vlak bij Pampus terecht, een gebied waar maar weinig scheepvaart is door de vele waterplanten," meldt de woordvoerder opgelucht.

Wel duurde het een goed half uur voor het de boten lukten om het doek te vinden. Er waren nog maar een paar lijnen zichtbaar boven het wateroppervlak.

Toen de buit eenmaal binnen was kon er teruggevaren worden en werd het doek op de kant netjes opgevouwen. "De eigenaar heeft het spandoek ook alweer opgehaald."