Veel vragen over dood Marvin: wat weten we over de man die twee dagen in een tuin lag?

Des te meer verhalen er naar buiten komen, des te meer nieuwe vragen roept het op over de dood van de 37-jarige Marvin uit Hoorn. Hoewel het onderzoek in de buurt is afgerond, wil de politie vooralsnog opvallend weinig kwijt over de man die levenloos in een tuin van een overbuurman werd gevonden.

Inter Visual Studio / Daniëlle Rood

31 december / 1 januari

Terug naar oudejaarsnacht. Marvin is volgens omwonenden naar een feestje bij een overbuurman waar hij naar verluidt ruzie krijgt. "Rond 6.00 uur 's ochtends hoorde ik wel een ruzie. Ik heb daar verder niet meer bij stilgestaan", vertelt een buurman. 2 januari 14.00 uur

Op 1 januari wordt Marvin door zijn familie als vermist opgegeven. Toch wordt hij pas een dag later gevonden. Dood in de tuin van de overbuurman. Rond 14.00 uur 's middags stroomt de straat vol met politie. De omgeving rondom de woning waar Marvin is gevonden wordt afgezet en forensische onderzoekers gaan aan het werk. De politie doet ook buurtonderzoek waaruit omwonenden opmaken dat het om een misdrijf gaat. Een beeld wat bevestigd lijkt te worden door buren die zicht hebben op de desbetreffende tuin. "Mijn man riep gistermiddag dat ik naar boven moest komen om het te zien", vervolgt ze met spijt. "Ik wilde het eigenlijk niet zien, maar ben toen toch naar boven gelopen. Daar zag ik een man op een tuinstoel voorovergebogen liggen op een tafel. Hij had een zwart voorwerp in zijn rug zitten. Ik kon het niet heel goed zien, maar het leek op een mes." De politie zelf hult zich in stilzwijgen en meer dan dit bericht op Twitter komen we op dat moment niet te weten over het onderzoek.

De politie heeft een overleden persoon aangetroffen aan het Boedijnhof in Hoorn. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden en oorzaak. Later meer informatie. — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) January 2, 2023

3 januari

De politie is nog steeds bezig in en rondom de woning. Het is ook de dag dat het slachtoffer een gezicht krijgt. Het is de 37-jarige Marvin. Hij laat een vriendin en een dochter van 13 achter. Omdat hij niet is verzekerd voor een uitvaart, wordt er door bekenden een steunactie opgezet. 4 januari

Pas twee dagen nadat het lichaam van Marvin is gevonden wordt het gebied door politie weer vrijgegeven. Het onderzoek bij de vindplek lijkt klaar te zijn. De schok in de buurt is nog steeds groot. "Marvin was een fijne kerel", vertelt een buurman. Veel vragen, weinig antwoorden Ook roept de dood veel vragen op. Zo zegt een buurvrouw: "Marvin werd op 1 januari al als vermist opgegeven door zijn familie. Ik vind het dan een gek en een naar idee dat ze hem pas de volgende middag in een achtertuin van de overbuurman hebben gevonden." 5 januari

Deze vragen zijn logisch. Wat je zou denken dat in ieder geval de desbetreffende overbuurman meer moet weten. Maar tot op heden is er nog niemand als verdachte aangehouden. En op vragen geeft de politie vooralsnog geen antwoord. "Helaas is er geen nieuwe informatie die we vandaag kunnen en mogen delen", aldus een woordvoerder.