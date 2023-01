Mysterie blijft rondom man die twee dagen 'met mes in rug dood in tuin van overbuurman lag'

Op maandagmiddag 2 januari werd het levenloze lichaam van Marvin (37) aangetroffen in de achtertuin van zijn overbuurman in Hoorn. Volgens een omwonende, die bevriend is met de familie van het slachtoffer, had de familie van Marvin hem die dag ervoor al als vermist opgegeven. Dit omdat hij na een oudejaarsfeestje bij zijn overbuurman niet thuiskwam na een ruzie. "Ik kende Marvin sinds ik hier woon. Hij was een fijne kerel en heeft een leuke familie."

In de achtertuin van een woning in Hoorn lag vermoedelijk al sinds oudejaarsavond het lichaam van een man met een mes in zijn rug - Tom de Vos/NH Nieuws

Hoe kon het dat een buurtbewoner van de Boedijnhof in Hoorn twee dagen dood in de achtertuin van zijn overbuurman lag? Ook voor een omwonende, die Marvin en zijn familie al enkele jaren kende, blijft dat een lastige en pijnlijke vraag om te beantwoorden. "Ik heb gehoord dat de vriendin het lichaam van Marvin heeft gevonden bij de overbuurman", zucht de buurman, die inmiddels zo'n zeven jaar in de wijk woont.

"Marvin was een fijne kerel", gaat hij verder. Tijdens oudejaarsnacht kan de man zich nog wel herinneren dat er een feestje was en dat er luidde muziek te horen viel: "Ze waren net zoals iedereen aan het genieten van het nieuwe jaar, maar rond 6.00 uur 's ochtends hoorde ik wel een ruzie. Ik heb daar verder niet meer bij stilgestaan, totdat Marvin op 2 januari dood werd gevonden in de achtertuin van zijn overbuurman."

In de woning van het slachtoffer wordt momenteel nog onderzoek gedaan door de politie - Tom de Vos/NH Nieuws

In shock Na rondvraag in de Hoornse wijk blijkt nog altijd dat veel omwonenden geen idee hebben van wat er op die desbetreffende oudejaarsnacht is gebeurd en hoe het kon dat hun buurman meerdere dagen dood in een achtertuin heeft gelegen. "Het is een verschrikkelijk idee. Ik ben er nog steeds van in shock", vertelt een bezorgde buurtbewoonster. "Mijn dochtertje speelde altijd met de 13-jarige dochter van Marvin", zucht ze.

De buurvrouw heeft geen enkel idee waar de vriendin en de dochter (13) van het slachtoffer zich momenteel bevinden. Wel herinnert de buurvrouw zich nog dat er op 1 januari een politieauto een bezoek bracht aan de Boedijnhof. "Marvin werd op 1 januari al als vermist opgegeven door zijn familie. Ik vind het dan een gek en een naar idee dat ze hem pas de volgende middag in een achtertuin van de overbuurman hebben gevonden." Steunactie De familie van Marvin heeft inmiddels een steunactie opgezet, zodat er een waardige uitvaart voor het slachtoffer georganiseerd kan worden. Marvin was namelijk niet verzekerd. Om die reden wordt er om financiële steun gevraagd.