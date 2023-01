Hoorn in ban van 'vermoorde man met mes in rug': "Ik zag hem liggen"

Er is nog altijd weinig bekend over de man die gistermiddag in Hoorn dood gevonden werd. Vermoedelijk lag het slachtoffer al sinds oudejaarsavond met een mes in zijn rug in de achtertuin. De politie is op dit moment nog bezig met het onderzoek en doet nog geen uitspraken over de lopende zaak.

In de achtertuin van een woning in Hoorn lag vermoedelijk al sinds oudejaarsavond het lichaam van een man met een mes in zijn rug - Tom de Vos/NH Nieuws

Buurtbewoners reageren geschokt op het voorval dat zich vermoedelijk op oudejaarsnacht voltrok in de Boedijnhof. "Vanuit onze bovenste verdieping heb ik de dode man in de achtertuin zien liggen", vertelt een anonieme buurtbewoonster, die schuin tegenover de woning woont.

Hij had een zwart voorwerp in zijn rug zitten. Ik kon het niet heel goed zien, maar het leek op een mes" Anonieme buurtbewoonster

"Mijn man riep gistermiddag dat ik naar boven moest komen om het te zien", vervolgt ze met spijt. "Ik wilde het eigenlijk niet zien, maar ben toen toch naar boven gelopen. Daar zag ik een man op een tuinstoel voorovergebogen liggen op een tafel. Hij had een zwart voorwerp in zijn rug zitten. Ik kon het niet heel goed zien, maar het leek op een mes."

Dode man gevonden in Hoorn - Tom de Vos

Ook een andere buurtbewoner, die vanuit zijn woning uitkijkt op de tuin, heeft de overleden man tot gisteravond zien liggen. "Gistermiddag klopte er een agent aan bij mijn deur", vertelt de buurman, die liever anoniem blijft. "Die vertelde mij dat ik niet de gordijnen van mijn zolderraam moest openen." Uit nieuwsgierigheid besloot de buurman het omgekeerde te doen en schrok van wat hij toen zag.

Het was een akelig gezicht om te zien en zelfs rond acht uur 's avonds had de politie nog geen laken over de man gelegd" Anonieme overbuurman

"Het verbaasde mij dat ze geen wit laken over het lijk hadden gelegd", zucht de man. "Het was een akelig gezicht om te zien en zelfs rond acht uur 's avonds had de politie nog geen laken over de man gelegd. Daar ben ik wel echt pissig over eigenlijk."

Over de identiteit van de man is nog altijd niets bekend - Tom de Vos/NH Nieuws

Achenebbisj buurtje "Het is een achenebbisj buurtje waar van alles gebeurt", stelt een andere omwonende die niet ver van plaats delict woont. Zelf hoorde de vrouw, die liever anoniem blijft, niks geks op oudejaarsavond. "Ik zag wel een aparte auto rondrijden die hier niet hoorde, maar dat was het." De vrouw kende het slachtoffer niet, maar ziet wel dat haar wijk de afgelopen jaren flink achteruit is gegaan. "De Boedijnhof staat inmiddels echt wel berucht in Hoorn."