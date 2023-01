Dode aangetroffen in woning Hoorn, politie doet onderzoek

In een woning aan het Boedijnhof in Hoorn is een lichaam gevonden. De recherche doet op dit moment onderzoek in de omgeving van het huis.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

De straat is gedeeltelijk afgezet. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Later meer.

De politie heeft een overleden persoon aangetroffen aan het Boedijnhof in Hoorn. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden en oorzaak. Later meer informatie. — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) January 2, 2023

Dode in woning in Hoorn Inter Visual Studio / Danielle Rood

Foto: Inter Visual Studio / Danielle Rood