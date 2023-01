Witlofsector onder druk, maar telers in West-Friesland zien toekomst positief in

De witlofsector staat onder druk. Het verliest aan populariteit, jongeren eten het amper meer én telers hebben steeds meer moeite met het vinden van opvolging. Toch liggen er genoeg kansen om deze sector perspectief te bieden. We gaan in gesprek met vier telers in West-Friesland. Hoe zien zij de toekomst in? "De witlof blijft in de schappen liggen."

Terwijl de laatste witlofteler in de Achterhoek de deur van zijn kwekerij voorgoed achter zich dicht trekt, zien de telers in West-Friesland de toekomst rooskleurig en met vertrouwen in. Wordt het cluster in West-Friesland nu het mekka van de witlof? "Nee", zegt Koos Groot (62) uit Venhuizen. Hij wordt door de telers als de coryfee gezien, iemand die van de hoed en de rand weet. Volgens hem is West-Friesland hét witlofgebied van de provincie. Zelfs één van de grootste in Nederland: "Ja, we zijn goed vertegenwoordigd: er zitten veel jonge en sterke bedrijven."

N ó g exacter telen

Maar ook West-Friesland kent een afname van het aantal telers. Bijna elk dorp had er zijn eigen kweek. Dat is nu wel anders. Vroeger telde de regio rond de 250 telers, nu zijn het er nog maar 10. "Veel bedrijven zijn gestopt. Ze worden ouder of hebben het wereldje wel gezien. Die kiezen er dan voor om te stoppen in een slecht jaar, voordat het helemaal fout gaat. Maar de meesten gaan gewoon door", zegt Gert-Jan de Wit uit Grootebroek. Hij kent de sector als zijn broekzak. Zijn vader begon ermee in 1976, waarna hij het stokje overnam. "Ik heb veel geleerd van mijn vader. Goede en slechte tijden: alles heb ik hier meegemaakt. Daar moet je tegen kunnen."

Want 2022 was geen jaar om over naar huis te schrijven. Vooral de prijs voor witlof spreekt boekdelen. Vermindering van de productie lijkt nog de enige uitweg. "De bedrijfscultuur verandert: we maken van te voren afspraken. Hoeveel en voor welke prijs? Zo zorgen we ervoor dat er niks wordt weggegooid."

Toch blijft deze cluster min of meer overeind staan. Hoe kan dat? "Opvolging", zegt Groot. "De kwekerijen gaan van vader naar zoon, daar zij wij redelijk uniek in. In zowel Nibbixwoud als Oostwoud heeft iemand van de familie het bedrijf overgenomen."