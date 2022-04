Witlof voor het goede doel: kerk De Goorn verkoopt ene na het andere struikje 'with love'

Benefietconcerten, collectes en koekjes bakken: we doen van alles om geld in te zamelen voor Oekraïne. De Goorn doet daar nog een schepje bovenop. Onder het motto: 'with love' wordt daar vandaag - zoals het motto al doet vermoeden - witlof verkocht in de kerk. En met succes.

De verkoop startte vanmiddag en de struikjes witlof vlogen gelijk over de toonbank. "Iedereen reageert heel erg enthousiast en ze vinden het een ludiek idee", vertelt Harry Feld van de werkgroep van Katholieke kerk De Goorn. Jaarlijks zijn er vieringen in de kerk met onder andere verhalen, gedachten en gedichten, maar twee weken geleden, wilde ze toch iets anders gaan doen legt Feld uit. "We wilden iets doen voor Oekraïne. Iets met 'with love'. Aangezien 'with love' erg lijkt op het woord witlof, hebben we toen spontaan bedacht witlof te verkopen in de kerk." Tekst gaat verder onder de foto.

Gevoel van saamhorigheid En met succes dus. Het loopt de hele dag storm bij de witlofkraam van de kerk. Ook veel mensen nemen meteen een kijkje in de kerk. "Het geeft een goed gevoel. Een gevoel van saamhorigheid. Onze werkgroep is niet alleen maar gericht op het geloof en in het weekend naar de kerk gaan. Het gaat er ook om dat we respectvol met elkaar omgaan." Het geld zal worden geïnvesteerd in de opvang van vluchtelingen in de buurt. Vanavond is er ook nog een benefietavond met muziek in de kerk. Met onder andere nummers van Michael Jackson, Black Eyed Peas en Stef Bos.