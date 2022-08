Teler Gert-Jan door 'loopjongens' bestolen van duizenden groentekratten: "Miljoenenhandel"

Veel wilden ze niet zeggen, maar tegen twee Brabantse mannen van 21 jaar en één van 24 jaar werd wel een bedrag van ruim 32 duizend euro geëist. Ze stonden in Alkmaar terecht vanwege de diefstal van duizenden groentekratten van het groente- en fruitbedrijf van Gert-Jan de Wit uit Grootebroek. "Dit gaat om iets veel groters. Hier gaan miljoenen in om."

De kratten worden geleverd en weer opgehaald door het bedrijf Euro Pool, dat door heel Europa zit. Mits ze niet worden gestolen. Want er heerst een levendige handel in kratten, weet Gert-Jan de Wit uit ervaring. Hij vertelde er vandaag over in de rechtbank van Alkmaar.

Voor de kratten wordt een bedrag van 3,86 euro per stuk betaald, plus bijna 60 eurocent aan huur. Het bedrijf zou dus door de dieftal zo'n 40.000 euro schade hebben geleden.

Het is de nacht van 31 maart op 1 april 2020 als er 7.200 kratten – zogenaamde klapkisten –worden gestolen bij het maatschap van De Wit. Het bedrijf aan de Verlengde Raadhuislaan in Grootebroek teelt broccoli en witlof.

"In West-Friesland ken ik zo al 5 of 6 bedrijven bij wie dit ook is gebeurd"

"Dit gebeurt niet alleen bij mij, maar ook bij wel 50 of 100 andere bedrijven. In West-Friesland ken ik zo al 5 of 6 bedrijven bij wie dit ook is gebeurd. Dit gaat om een gigantische criminele organisatie. Waarom rijden ze anders vanuit Brabant helemaal naar Grootebroek? Er gaan miljoenen in om."

Hij heeft niet de indruk dat hij in Alkmaar nu, een paar meter voor zijn neus, de kopstukken treft. Hij kijkt naar de verdachte Jeremy K., Joey K. en Anthony K. uit Brabant. "Dit zijn loopjongens, maar die moeten wel worden aangepakt. Anders blijft het maar doorgaan."

Toeval of niet: een dag eerder was de raadsman van de drie verdachten, zo vertelt hij, in Middelburg in Zeeland voor precies eenzelfde zaak. Ook daar waren duizenden kratten gestolen.

Van Rosmalen naar Grootebroek

Na de inbraak en diefstal bij de West-Fries, in het voorjaar van 2020, komt de recherche via een anonieme tip het Brabantse trio op het spoor. Twee van de drie zijn dan nog maar 18 jaar oud.

Het gehuurde busje waarmee de boel is gestolen, staat op naam van één van de drie. Volgens de GPS-gegevens zijn ze vanuit Rosmalen naar Grootebroek gereden en hebben ze rond het bedrijf van De Wit 26 minuten stilgestaan. Later wordt ook langere tijd stilgestaan in Breda, waar een opslagloods voor kratten wordt gevonden.