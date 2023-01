Kerstbomen versnipperd in Amsterdams park: "Goede reden om nu al weg te halen"

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat de kerstboom langzamerhand weggehaald wordt uit de woonkamer. Waar de een hem op straat zet, bij een wel of niet officieel ophaalpunt, gaan sommigen in Amsterdam-Oost voor de meer duurzame optie: ze laten hem versnipperen in Park Frankendael.

Peter sprak drie jaar geleden met de parkbeheerder over hergebruikt groen in het park: "Hij vertelde dat hij graag bomen zou willen gebruiken om de paden in het park te verversen." En zo gezegd zo gedaan, Peter begon met dit initiatief.

De bomen worden vandaag naar het park gebracht, waar ze worden versnipperd. Die snippers worden dus over het park en in de rest van het stadsdeel verspreid. "Ik vind het heel leuk dat dit op deze manier duurzaam voor de buurt wordt gebruikt", zegt een vrouw die haar boom vanochtend heeft gebracht. Haar kinderen zoeken of ze hun boom nog herkennen.