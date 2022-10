Kerstbomenactie Opmeer van start: "We hopen 400 bomen te verkopen en verhuren"

De kerstperiode lijkt misschien nog ver weg, maar toch is Wiebo Beenen uit de gemeente Opmeer al maanden bezig met de voorbereidingen voor deze feestdagen. Net als vorig jaar bezorgt hij samen met een aantal vrijwilligers kerstbomen bij eenzame ouderen, en kan iedereen die dat wil een versierde kerstboom voor in huis bestellen. "We hopen dit jaar zo'n 400 stuks te kunnen verkopen of verhuren", aldus de opbouwwerker.

Opbouwwerker Wiebo Beenen heeft net als vorig jaar een kerstbomenactie opgezet. Met de actie is het mogelijk om een kerstboom te doneren aan bijvoorbeeld een eenzame oudere, of aan mensen die het niet breed hebben. Dit jaar worden er 65 bomen bij ouderen neergezet.

Wiebo is al drie maanden bezig met de voorbereidingen voor de verhuur en verkoop van kerstbomen. "We willen de bomen in november op gaan halen", zegt hij. "Dus willen we nu al weten hoeveel mensen een boom willen hebben. Dan kunnen we er rekening mee houden. Na de 238 bomen die vorig jaar de deur zijn uitgegaan hopen we nu op zo'n 400 bomen."

Kerstbomen en kerstpakketten

Via een website is het mogelijk om een boom aan te schaffen of te huren. Deze kunnen ook versierd worden aangeleverd. Er is keuze tussen acht verschillende soorten kerstbomen. Vanaf woensdag 7 december worden de bomen thuisbezorgd. "Per dag wordt er een ander dorp of gebied voorzien van kerstbomen. Op 10 en 11 december bezorgen we bij ouderen."

Ook is het mogelijk voor bedrijven en particulieren om kerstpakketten te kopen. Deze worden door vrijwilligers samengesteld, waaronder Oekraïense en Syrische vluchtelingen. Zij hebben ook geholpen bij de kerstversiering.