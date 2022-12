Je eigen kerstboom zagen in de Schoorlse Duinen: 'Je haalt de natuur in huis'

Gewapend met handzaag trokken vandaag tientallen mensen de Schoorlse Duinen in om hun eigen kerstboom uit te zoeken en om te zagen. Ieder jaar biedt Staatsbosbeheer deze kans voor kerstboomjagers. Niet alleen om de kerstliefhebber een plezier doen, ook het heidegebied is gebaat bij de verwijdering van de bomen.

Je eigen kerstboom zagen in de Schoorlse Duinen - NH Nieuws

Zo'n zelf uitgezocht boompje uit de Schoorlse Duinen ziet er overigens net even iets anders uit dan wat je als kerstboom gewend bent. "Die je bij de winkel koopt, zijn vaak fijnsparren", licht boswachter Yvonne van der Meer toe. "Dit zijn zogeheten zeedennen. Ze zijn ooit aangeplant in de tijd van de industrialisatie omdat we het hout nodig hadden voor de mijnbouw." Dat de zeeden zo zijn eigen look heeft, vinden veel kersboomjagers juist leuk. "Hoe langer ik erover nadenk, vind ik het maar vreemd dat een kerstboom er zo gelikt uit moet zien", vertelt een jongedame die zojuist háár exemplaar heeft omgezaagd. "Het is de natuur die je binnenhaalt en die is perfect zoals 'ie is."

Win-win situatie Waar de liefhebbers genieten van hun zoektocht en het omzagen van hun perfecte kerstboom, is het ook Staatsbosbeheer die geholpen is bij het weghalen van de bomen die hier eigenlijk niet horen te groeien. "We willen graag de strook bos in de Schoorlse Duinen ook daadwerkelijk bos houden", legt boswachter Yvonne uit. "Maar op deze plek is het eigenlijk heel open. En dat willen we ook zo houden om de heide en de mossen te beschermen, ook vanuit het Natura 2000 programma."

"De vraag is of 'ie straks de auto in kan!" Kerstboomzager

Gezien de rode wangen die her en der op de gezichten ontstaan, is het zagen zélf nog best wel even een klusje. "Ik ben nu lekker warm", glimlacht een jongedame die zojuist een behoorlijke stam heeft doorgezaagd. En verder is het oppassen dat je je niet vergrijpt aan een té groot exemplaar, hoe groot die verleiding misschien ook is. "Door de deur komt die straks nog wel", schat een wat oudere dame in met een behoorlijke joekel aan haar zijde. "De vraag is even of 'ie straks de auto in kan!"