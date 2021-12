Zelf je kerstboom zagen: "Een boom vers van de pers"

Het open duinlandschap heeft er baat bij en 'verser' kun je je kerstboom niet krijgen. Wat is er mooier dan zelf je ideale boom uitzoeken in de natuur, deze omzagen en thuis versieren? Het 'kerstboom zagen' in de Schoorlse Duinen is dan ook een jaarlijkse hit. Vorig jaar afgeblazen wegens corona, maar voor deze kerst zitten de drie zaagdagen alweer helemaal vol.