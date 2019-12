Wie kan dat nou zeggen: dat je je eigen kerstboom mocht omzagen in het wild! In Schoorl kregen een aantal geluksvogels die kans vandaag (en morgen).

Het was een idee van boswachter Frans Erinkveld, want dennenbomen horen niet thuis in de duinen, maar groeien en wel. Dus waarom niet het onaangename met het aangename combineren?