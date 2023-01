Ajax laat bankzitter Giovanni terugkeren naar Brazilië

Giovanni, die officieel Manson Ribeiro heet, kwam in de zomer van 2020 naar Amsterdam. Toentertijd maakte hij de overstap van het Braziliaanse Santos FC. De middenvelder speelde in Amsterdam nooit in de hoofdmacht en dit seizoen kwam hij ook op de reservebank van Jong Ajax terecht. Giovanni kwam slechts tot vijf optredens dit seizoen, waarvan allemaal als invaller. In totaal speelde Giovanni 36 wedstrijden voor Jong Ajax. Hij scoorde daarin drie doelpunten.

Ajax is overigens niet de enige Noord-Hollandse club waar Giovanni voor speelde. In de winterstop van het seizoen 2021/2022 werd hij voor een half seizoen verhuurd aan SC Telstar. Ook in Velsen-Zuid kon hij geen potten breken en bleef het bij zestien wedstrijden.