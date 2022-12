In zwaar weer sluit Ajax oefencampagne af met zege op provinciegenoot Telstar

Opnieuw werd een oefenwedstrijd van Ajax achter slot en grendel afgewerkt. Eerder was dat ook het geval tegen FC Volendam (5-4). Ajax begon met de sterkste opstelling en had weer de beschikking over de WK-gangers. Davy Klaassen deed zijn bijnaam 'Mister 1-0' dan ook opnieuw eer aan door na 20 minuten de openingstreffer te maken.

Goal Ajax! Mr 1-0 with the 1-0! 😌 #ajatel pic.twitter.com/C6cKMsImv5

Op een winderig en nat Sportpark de Toekomst bood Telstar voldoende weerstand om Ajax op een kleine marge te houden. Na rust wist Telstar ook lang in de wedstrijd te blijven, maar Brian Brobbey verdubbelde een kwartier voor tijd alsnog de score. Na een fraaie aanval was de spits de afmaker. In de 82e minuut gooide Brobbey het duel in het slot. Een schot van Francisco Conceiçao belandde via keeper Joey Houweling tegen de paal, waarna Brobbey simpel de 3-0 binnentikte.

Tekst loopt door onder de tweet.