Bewoners Hilversum-Oost stappen naar Raad van State: "Worden compleet genegeerd"

Vijf bewonersgroepen uit Hilversum-Oost hebben besloten naar de Raad van State te stappen. Zij zijn ontevreden over het door de politiek vastgestelde toekomstplaatje van hun wijk Over het Spoor. In de al versteende Hilversumse buurt komen te veel nieuwe woningen, waardoor de leefbaarheid alleen nog maar meer afneemt. "We worden compleet genegeerd", aldus Patrick Weening, woordvoerder van de bewonersgroepen.

"De meest versteende wijk van Hilversum is het centrum. Dan volgt 1221. Daar zijn al ruim 4.300 woningen. Daar komen nog eens 1.800 woningen bij. Dan heb je toch kortsluiting in het hoofd als je daar 42 procent bijbouwt. Dat is van de gekke", stelt Weening zelf vast.

De zorgen over de leefbaarheid in hun wijk zijn al groot. Juist in deze kleine straatjes over het spoor, waar al veel voorzieningen zijn weggehaald, schuurt het al aan alle kanten. Dat wordt straks alleen nog maar erger, zo is de vrees. Met bijna 2.000 nieuwe woningen erbij en dus ook duizenden nieuwe inwoners wordt het simpelweg nog drukker met alle problemen van dien.

Geen uitwerking

"Met 1.800 woningen erbij is te rekenen op een toename van een kleine 10.000 autobewegingen per etmaal", is de rekensom die de bewonersgroepen hebben gemaakt. "Het bestemmingsplan laat ongewis hoe dat uitwerkt op de wijk, op de leefbaarheid in de nauwe straatjes die nu al onder druk staan; op sluipverkeer en de verkeersafhandeling", luidt het vervolg.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer woningen bedacht. Dat begon met 800 tot 900 woningen tot 2030. Inmiddels is dat aantal tot 2040 dus verdubbeld. Meer bouwen leidt in de ogen van de bewoners ook tot onvermijdelijke hoogbouw. De bezorgde Hilversummers vrezen 'hoge puisten in hun laagbouwwijk'. Op het Oosterspoorplein zouden gebouwen kunnen verrijzen tot acht bouwlagen en op andere plekken in de wijk is tot vijf bouwlagen mogelijk. Dat doet het karakter van de wijk geweld aan, zo is de stelling van de bewoners.

Volproppen

Naast meer drukte, geluidsoverlast en meer aantasting van de leefbaarheid menen de bewoners ook dat er minder plek is voor groen. "De buurt wordt nog verdicht en volgepropt. De gewenste groenere en betere verblijfskwaliteit blijft uit", zegt Weening. Terwijl de bewoners heel vaak hebben aangegeven minder stenen te willen. Meer groen in hun buurt is hun duidelijke wens.