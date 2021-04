Omwonenden niet te spreken over plannen gemeente voor Oosterspoorplein

De omwonenden van het Oosterspoorplein in Hilversum-Oost zijn niet te spreken over de plannen van de gemeente. Hoewel er gesprekken zijn geweest, zijn volgens de bewoners hun wensen niet in de plannen terug te zien. "Dit lijkt op een volledig unilaterale beslissing", zegt Patrick Weening, actief bij verschillende bewonersverenigingen, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Zowel de gemeente als de bewoners willen al jaren dat het Oosterspoorplein en de omgeving daarvan wordt opgeknapt. "Het is te lang het afvoerputje van Hilversum geweest", aldus buurtbewoner Patrick Weening, actief in verschillende bewonersverenigingen in Hilversum-Oost. Om alle partijen hierbij te betrekken, werd er zelfs een participatiepilot opgezet, met daarbij werktafels en gebiedstafels waaraan partijen met elkaar in gesprek gingen. "Het Oosterspoorplein moest uiteindelijk een bruisend hart voor Hilversum-Oost worden."

Drie scenario's

Deze week presenteerde de gemeente drie scenario’s voor het Oosterspoorplein. Het opzetten van de scenario's is volgens Weening niet in overleg met de bewoners gegaan. Daarbovenop komt ook nog bij dat wat wel besproken is, helemaal niet terug te zien is in de desbetreffende scenario’s. "Dit komt uit de hoge hoed, waardoor we zijn overvallen."

In deze video omschrijven de bewoners hun wensen voor het Oosterspoorplein: