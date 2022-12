De opvallendste verhalen van NH Sport: Alfred Schreuder gaat flink tekeer op persconferentie

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: Ajax-trainer Alfred Schreuder loopt leeg na weken van onrust bij de Amsterdamse club.

Ajax verslaat Excelsior op een zondagavond midden oktober met 7-1. Eén van de weinige wedstrijden van de eerste seizoenshelft, die soepel verloopt. Na afloop wordt een simpele persconferentie verwacht, maar niets blijkt minder waar.

Een journalist stelt een vraag over Brian Brobbey en vervolgens loopt Alfred Schreuder helemaal leeg. Het fragment zorgt voor hilariteit en de woede-uitbarsting van de Ajax-trainer is het gesprek van de dag. De landskampioen sneuvelt in de Champions League en moet in de competitie Feyenoord boven zich dulden. Na de winterstop moet blijken of Schreuder het tij kan keren bij de Amsterdammers.