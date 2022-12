De opvallendste verhalen van NH Sport: Ping Pong Alkmaar beleeft horrordebuut

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: Zo'n beetje alles dat mis kon gaan bij de rentree van Ping Pong Alkmaar, ging ook mis.

Het moest op 17 september een feestelijke middag worden voor Ping Pong Alkmaar. Voor het eerst in 35 jaar speelde een Alkmaarse tafeltennisclub weer in de eredivisie. Aan aan de voorbereiding lag het niet. In de sporthal lag de vloer van de Olympische Spelen in Londen en waren vrijwilligers een week bezig geweest met het klaarmaken van de zaal. Toch liep de dag uit op een regelrechte ramp voor de tafetennisclub.

