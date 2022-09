Olympische vloer Ping Pong Alkmaar bij het grofvuil: club kiest voor houten ondergrond

Tijdens de eerste eredivisiewedstrijd werd de wedstrijd tegen Smash uit Hattem al na één game gestaakt, omdat de ondergrond niet voldeed. De vloer bewoog doordat deze met dubbelzijdig tape aan de houten vloer was bevestigd. De scheidsrechter keurden de vloer, die tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen werd gebruikt, af tijdens de wedstrijd.

Vervolgens werd met man en macht gewerkt om de houten vloer speelklaar te krijgen. Alle lijmresten moesten worden verwijderd, maar de arbitrage keurde de vloer opnieuw af. Zij vonden deze 'te gevaarlijk' om op te spelen. Één van de spelers van het bezoekende team had ook bezwaar, waardoor de wedstrijd gestaakt werd.

Het debuut in de eredivisie was dus een grote anticlimax voor Ping Pong Alkmaar. Afgelopen weekend speelden de Noord-Hollanders hun eerste wedstrijd en wonnen deze met 2-5 bij Wessem in Limburg. Het is nog onbekend wanneer de gestaakte wedstrijd tegen Hattem wordt gespeeld.