De opvallendste verhalen van NH Sport: broedertwist Bilal en Walid in Volendam

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: hoe de voetballende broers Bilal en Walid Ould-Chikh op zeer ludieke wijze kennismaken met het vissersdorp Volendam.

Bilal en Wald Ould-Chikh voetballen allebei bij FC Volendam, maar kenden de weg in het vissersdorp nog niet. In maart van dit jaar nemen we de broers mee en doen we gelijk een aantal challenges. Het Doolhof, een wandeling over de dijk en de warme flippen mogen natuurlijk niet ontbreken. De broers kijken hun ogen uit en zijn bloedfanatiek, want de verliezer van de van de challenges moet trakteren op een echte Volendamse lekkernij.

Morgen volgt het verhaal van Ping Pong Alkmaar dat een horrordebuut in de eredivisie beleefde.