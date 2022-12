De opvallendste verhalen van NH Sport: Henk Veerman is er even helemaal klaar mee

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: een ongemakkelijk interview voor de camera van NH Sport met FC Volendam-speler Henk Veerman.

Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop in de eredivisie. FC Volendam heeft wéér verloren en staat met zes schamele puntjes onderaan. Dat stemt niet vrolijk. Het rommelt binnen de club waar trainer Wim Jonk de puzzel van een winnend elftal maar niet weet te leggen.

Henk Veerman is een van de stukjes die blijkbaar niet past. Zelfs nu eerste keus Robert Mühren tegen FC Utrecht niet van de partij is, moet Veerman tot zijn ongenoegen op de bank beginnen. Voor iedereen, inclusief Veerman, onbegrijpelijk. In bovenstaand interview is de Volendammer na de 4-0 afstraffing door FC Utrecht kortaf. Maar juist door weinig te zeggen, zegt hij veel.