Tijd van klagen is voorbij, meer initiatieven in 't Gooi voor windmolens

De tijd van klagen en aangeven wat er vooral niet moet komen op het gebied van energie is geweest. Het is tijd om nu echt actie te ondernemen. Dat is een opmerking die in deze regio vaker te horen is. Dat blijkt onder meer uit een voorstel voor een bescheiden windmolenpark in Eemnes en het idee van een eigen windenergiecoöperatie in Gooise Meren.

De energie is vooral gaan zitten in verzet tegen de komst van windmolens, waaronder in Hilversum, Eemnes en Weesp. Geen joekels van windmolens in of vlakbij de natuur. Inwoners, diverse natuurorganisaties en de politiek vinden dat allemaal niks. Dat hebben zij duidelijk laten weten. Het plaatsen van meer zonnepanelen kan wel rekenen brede steun.

Voor 2030 moeten ook de gemeenten in 't Gooi beduidend meer energie opwekken via wind en zon. Zo luidt de opdracht. Vorige maand meldde NH Nieuws dat de Gooise gemeenten hopeloos achter liggen op schema. Dat was de conclusie uit een vootgangsrapport.

Al met al heeft de hele discussie over waar en hoe zelf meer duurzame energie op te wekken voor een grote achterstand gezorgd. Een aantal politieke partijen is daar klaar mee en vindt dat het vizier op de gestelde taak moet en dat er best wat meer creativiteit bij mag komen.

Eén van die partijen is de PvdA Eemnes. "Dat windmolens niet mooi zijn en het open landschap rondom Eemnes vervuilen is heel vervelend, maar dat betekent niet dat we maar achterover kunnen blijven leunen", stelt fractievoorzitter Marcus van den Brink.

Juist nu er weinig voortgang inzit en weer een beroep gedaan is op gemeenten om toch eens te kijken naar wat er wel mogelijk is, is dit het moment om creatief te zijn. De sociaaldemocraten stellen daarom voor om middelgrote windmolens te plaatsen in de buurt van Eemnes.

Bij de A1

Daar weet de PvdA'er meteen een geschikte plek voor. "Om de opstoppingen op het elektriciteitsnet op te lossen is er meer windenergie nodig. Liefst in de buurt van een zonneveld. Volgens ons is er op de locatie bezuiden de A1 ruimte voor enkele middelgrote windmolens. Het zicht op deze locatie wordt van meerdere kanten door bomen afgeschermd en de eventuele geluidoverlast van de windmolens wordt waarschijnlijk overschaduwd door de aanwezigheid van de snelwegen dichtbij", luidt zijn suggestie.

De sociaaldemocraten komen met dit voorstel naar de raad. De oppositiepartij hoopt op voldoende steun zodat er een onderzoek uitgevoerd kan worden naar de haalbaarheid van dit 'bescheiden' windpark.

Lokale coöperatie

Niet alleen in Eemnes is actie ondernomen om toch gang te krijgen in de energiezaak. Gisteren heeft PLEK (Partij voor leefomgeving en Klimaat) een voorstel ingediend in de gemeenteraad van Gooise Meren om een eigen windenergiecoöperatie te starten en enkele windmolnes te plaatsen.



De gedachte is dat deze lokale coöperatie bestaat uit inwoners, sportclubs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en eventueel nog de gemeente zelf. Deze club zorgt ervoor dat er windmolens komen te staan voor de coöperatie met als doel tegen kostprijs goedkope stroom te leveren aan de lokale eigenaren.

Factor 4

Volgens indiener van het voorstel Max de Goede van PLEK zorgt deze coöperatie voor een stimulans van de lokale economie en kan ook de hoge energieprijzen drukken, waaronder inwoners meer te besteden hebben. En van alle duurzame energiestromen heeft windenergie de laagste kosten, stelt PLEK. "De noodzakelijke infrastructuur voor windstroom is een factor 4 goedkoper dan die voor andere groene stroombronnen zoals zonne-energie", aldus de toevoeging.





Hoewel het uitgebreide voorstel er op papier mooi uitziet, vond de meerderheid van de politiek het nog niet goed uitgewerkt genoeg. Na een lange discussie met wat uitleg aan het adres van De Goede besloot de indiener het voorstel niet in te dienen. Hij gaat er flink aan schaven om vervolgens een nieuwe poging te gaan wagen.