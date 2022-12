Hoge prijzen raken ook de feestdagen: minder versiering en goedkopere boodschappen

De verlichting van de kerstboom gaat minder vaak aan en we letten deze feestdagen meer op koopjes bij de boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van het NH Nieuws-panel waaraan 1.809 leden meededen. En waar een deel het gewoon als vanouds viert, is er ook een dat vanwege de hoge kosten de feestdagen helemaal heeft geschrapt.

Toch viert ruim veertig procent kerst wel volledig. Soms juist ook omdat corona de afgelopen twee jaar roet in het eten gooide. Maar ook omdat deze panelleden het kunnen betalen, of simpelweg gewoon willen uitpakken met kerst.

Ook zijn er mensen die kerst maar deels vieren en zeven procent viert vanwege de hoge prijzen helemaal geen kerst. Madelief uit Dijk en Waard is er één van: "Ik doe helemaal niets. Zo goedkoop mogelijk eten, in bed onder de dekens, tv aan, verwarming uit", legt ze uit.

Zo heeft Marianne uit Haarlem haar kerst volledig aangepast. Ze heeft geen kerstboom of andere kerstversiering. "Het kerstetentje hebben we al eerder gedaan, vanwege de hogere prijzen voor boodschappen rond de feestdagen."

'In duistere tijden opvrolijken met licht'

Ton uit Zaanstad zegt: "Ik heb bijna tien maanden bespaard op energie. In deze sombere maand wil ik even wat gezellig licht in huis." Van de ondervraagden geeft 81 procent aan ook dit jaar kerstversiering te hebben.

De groep die geen versiering heeft doet het deels om de kosten te drukken, maar ook omdat ze niet thuis zijn met kerst. Of omdat ze niks hebben met de kerstdagen. Maar de groep die wel versiering heeft let wel op de kosten.

Kerstverlichting minder vaak aan

Populair is led-verlichting wat minder stroom verbruikt. Ook versiering die werkt op batterijen doet het goed. Verder wordt er minder versiering opgehangen. En vooral blijft de versiering korter branden. "De verlichting gaat overdag en 's nachts uit. Die brandt alleen als we thuis zijn en het donker is", aldus panellid Johannes uit Purmerend.

Angelique uit Alkmaar komt ook nog met een tip: "Wij proberen buiten de feestdagen om altijd al zo duurzaam mogelijk te leven. De meeste spullen die we kopen zijn tweedehands en als het kan maken we dingen zelf. Voor de feestdagen is de decoratie in huis bij ons ook een mix van kringloop en zelfgemaakt. Zo kun je voor weinig geld toch een fijne sfeer in huis hebben."