Iedere kerstkaart van Riet is uniek: "Ik begin al in de zomer met knippen"

Sinds haar man een paar jaar geleden overleed maakt de 84 jarige Riet uit Hoorn kunstige kerstkaarten. Het begon als bezigheid om de verveling te verdrijven maar groeide uit tot een project waar ze in de zomer al aan begint. In de weken voor kerst verstuurt Riet Lakeman zo'n zestig unieke kerstkaarten aan vrienden en familie.

"Ik begin in de zomer als ik op de camping sta en dan stop ik alles netjes in mapjes", vertelt Riet Lakeman terwijl ze aan haar werktafel zit. Op ons verzoek maakt ze nog een kaart omdat ze eigenlijk allemaal de deur al uit zijn. Riet geeft toe ook wel blij te zijn als het weer gefixt is: "in januari maak ik geen kaarten, maar in de zomer haal ik de spullen weer tevoorschijn en begin ik weer."

Cursus

Om de creativiteit te stimuleren en de vaardigheden aan te scherpen gaat Riet één keer per maand met een vriendin naar een speciale cursus. Daar leer je kerstkaarten maken en krijg je tips en trucs om het resultaat nog mooier te maken. Alle inspanningen leiden ertoe dat Riet ieder jaar zo'n 60 unieke kerstkaarten aan vrienden en familie verstuurd. Al zijn het er dit jaar wel iets minder dan vorig jaar: "er zijn er een paar overleden, zo gaat dat.".