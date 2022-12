Vuurwerkvrije zone rondom molen Ceres: "Daar zijn we erg blij mee"

Voor het eerst na het afbranden van de molen Ceres in Bovenkarspel, bijna drie jaar geleden, mag er weer vuurwerk afgestoken worden tijdens de jaarwisseling. De gemeente Stede Broec heeft nu wel een vuurwerkvrije zone ingesteld rondom de molen. "Daar zijn we erg blij mee", vertelt molenaar Johan Ooijevaar.

De wieken van de Ceres draaien weer - NH Nieuws

Oud en nieuw zit er over een paar dagen weer aan te komen, een dag waar molenaar Johan niet heel fijne herinneringen aan heeft. Tijdens de nieuwjaarsnacht drie jaar geleden vatte de molen, mogelijk door een vuurpijl, vlam. De brand verwoestte het markante gebouw van Bovenkarspel. Door inzet van vrijwilligers en dorpsbewoners, draait de molen sinds eind vorig jaar weer.



Door de coronapandemie gold er de afgelopen twee jaar een vuurwerkverbod in heel Nederland. Maar dit jaar mag er weer van alles de lucht in. Johan heeft geen grote zorgen om de naderende jaarwisseling. Want: "Het is ook 350 jaar wel goed gegaan." Maar toch houdt het hem ook wel weer bezig. "Ik zei al tegen mijn vrouw: 'zullen we die nacht in de molen gaan zitten?' Maar ze zei: 'dan ga je maar alleen'."

Sinds dit jaar geldt er wel een vuurwerkvrije zone rondom de molen. "Daar zijn we heel blij mee", vertelt Johan. "Je kunt nu wel mensen aanspreken op straat." Daarnaast heeft de molen sinds vorig jaar een sprinklerinstallatie buitenom. "Het riet wordt op de laatste dag van het jaar nat gehouden. Om het kwartier wordt er water gespoten. Dat is de enige preventie die we zelf hebben genomen."



Zelf zal Johan de komende dagen veel bij de molen zijn. En verder zegt hij: "Je hoopt toch ook dat mensen leergeld hebben betaald. Dat ze nu wel weten dat rietgedekte gebouwen gevoelig zijn voor brand."