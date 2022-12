Het sportmoment van Stephan Brandhorst: olympische Ping Pong-vloer afgeserveerd

Je hebt soms van die dagen die totaal anders lopen dan je vooraf had gedacht. Zaterdag 17 september was dat het geval toen ik bij Ping Pong Alkmaar over de vloer kwam. Over de olympische vloer zelfs. Maar wat er in een tijdsbestek van een uur allemaal gebeurde, had niemand van tevoren kunnen bedenken.

Stephan Brandhorst en Pingpong Alkmaar - NH Sport / Stephan Brandhorst

Klokslag twee uur, locatie gymzaal Tochtwaard. Achter het voetbalveldje parkeer ik op het laatste plekje. Zou het topdrukte worden bij de rentree van een Alkmaarse tafeltennisclub op het hoogste niveau? Ik ben nog geen moment binnen en de gemoedelijkheid straalt van alles af.

Eigenlijk begint dat eerder die week al toen ik van Jeff Huisman, het manusje-van-alles, alle belangrijke documenten van de club had ontvangen. "Ik weet eigenlijk niet of ik die laatste Excel mocht verzenden", volgt na het toesturen van de begroting. Het geeft een inzicht over hoe transparant Ping Pong Alkmaar te werk gaat. Bij voetbalclubs zal je dat nóóit meemaken. Jeff wil zelfs nog langskomen op de redactie om een cursus te geven over tafeltennis. Een hart van goud. Tekst loopt door onder de Facebook-post.

En we zijn begonnen! Vele handen maken licht werk en zo hebben we een prachtige opgeknapte kantine met heerlijk gezond... Posted by Ping Pong Alkmaar on Saturday, September 17, 2022

De hele week vooraf krijg ik updates over de werkzaamheden, geverfde muren en nieuwe tafeltennistafels. Vol trots presenteert Jeff die dag de gymzaal die zij met man en macht tot sporthal hebben omgetoverd. Op de grote dag is iedereen in de vroege morgen begonnen om de zaal spik en span te maken. En om de magische vloer erin te leggen. Mark Smith, de aanvoerder van Ping Pong Alkmaar, heeft namelijk de tafeltennisvloer van de Olympische Spelen van 2012 in Londen op de kop weten te tikken. En uitgerekend die vloer ligt bij Ping Pong Alkmaar in gymzaal Tochtwaard. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Door blijven filmen Hoewel in de warming-up één van de tafels wordt afgekeurd, stroomt de hal langzaam vol. Speciaal ingevlogen spelers uit Engeland, een opgetuigde livestream en zelfs een dj moeten van de rentree in de eredivisie een succes maken. Ik krijg in de tussentijd meerdere keren broodjes en een AA'tje in m'n handen gedrukt. De eerste set is begonnen en ik besluit om meteen de camera aan te slingeren. Na een aantal punten wordt de wedstrijd gestaakt. Jeff voelt de bui al hangen. De vloer begint te schuiven en bij iedereen gaan de alarmbellen af, behalve bij Jeff. "Dit zie je voetballers niet doen hè", zegt hij terwijl ze de ondergrond reparefen. Heel droog en licht cynisch.

Ik bleef vrolijk doorgaan met filmen en in de veronderstelling dat dit een extra dimensie aan het verhaal zal geven. Totdat de wedstrijd na één game definitief wordt gestaakt. De vloer is te glad en te gevaarlijk, zo concludeert de scheidsrechter, die voor het eerst een wedstrijd op het hoogste niveau fluit. Heb ik weer... Ik bel meteen mijn chef om te overleggen en dat hij er vanuit kon gaan dat we geen item hebben. Ik heb tenslotte heel weinig beeld. Achteraf blijkt mijn chef die dag jarig te zijn en trakteer ik hem onbewust op een mogelijk gat in de uitzending. Tekst loopt door onder de Facebook-post.

Ja dit was zeker een teleurstellend begin van onze eredivisie carriere . Ook zijn de meningen verdeeld over of het... Posted by Ping Pong Alkmaar on Sunday, September 18, 2022

Gewoon doordraaien en zien wat het oplevert, zo besluiten we. En dat pakt geweldig uit. De scheidsrechter in discussie met spelers. Een complete vloer die met man en macht uit de hal wordt gehaald. Mensen die op hun knieën de lijmresten proberen te verwijderen. Heel triest voor de club, maar ik sta stiekem te genieten als verslaggever. Ik vind het geweldig als dingen 'niet geheel volgens plan' verlopen. "Je hebt in ieder geval een uniek verhaal", zegt Jeff meerdere keren, voordat ik wegrijd. Hij heeft gelijk. Het idee dat ik in mijn hoofd heb, voordat ik naar Alkmaar reed, is in de prullenbak beland. Dit verhaal is vele malen beter. Uniek verhaal Al dat harde werken blijkt voor alle vrijwilligers voor niets te zijn geweest. Ik zit met een grijns terug in de auto op weg naar de redactie. Ik zie al een soort Lucky TV-item voor mij, maar dat zou niet helemaal op zijn plaats zijn geweest. Ik wil wel respect opbrengen voor de club. Ik besluit om er wel een ludieke video van te maken, maar wel eentje die het gevoel van de middag weerspiegelt.

Diezelfde avond staat het item online en krijg ik vrijwel direct een appje van Jeff. "Erg leuk geworden dat item. Ik kreeg van mede Ping Pongers al een zooitje appjes. Prettige avond nog en bedankt en wellicht tot ziens." Jeff is gelukkig trots op de video. "Ik ben gelijk beroemd in Noord-Holland. We proberen dit positief te zien, als een soort leermoment. Maar we hebben soep gemaakt, voor die zaterdag bijna tien liter. Dus iedereen heeft bijna een emmertje gekregen", reageert hij later nog onder de Facebook-post.

De weken erna word ik van iedere wedstrijd op de hoogte gehouden. Op de terugweg uit Limburg belt hij over de laatste uitslagen, ik krijg updates over de vloer en ook de eerste overwinning wordt met een uitgebreid appje medegedeeld. Zo trots als een pauw. Helaas valt het doek in december. Degradatie kan door Ping Pong Alkmaar niet meer worden afgewend. Het zat ook niet mee voor ze. Stephan Brandhorst