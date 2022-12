Celstraffen voor medewerkers Schiphol die drugs via bagagelijn het land insmokkelden

Uit onderzoek blijkt dat de drugs via de zogeheten 'airbag'-methode het land in werden gesmokkeld. Coke en heroïne werden daarbij in bagage verstopt en na aankomst veiliggesteld door een medewerker van Schiphol. Diegene moest ervoor zorgen dat de verdovende middelen van de luchthaven werden gebracht om ze daarna verder te vervoeren.

Hij is volgens rechtbank zeven keer betrokken geweest bij de invoer van harddrugs. "Als Schipholmedewerker stond hij in contact met andere verdachten, die hem op de hoogte brachten als er een binnenkomend drugstransport werd verwacht. Het was zijn verantwoordelijkheid om de ingevoerde drugs van Schiphol te (laten) rijden. Hij stuurde daarvoor meerdere andere Schipholmedewerkers aan en regelde ook dat er buiten het beveiligde gebied een medeverdachte klaarstond die de drugs verder vervoerde", aldus de rechtbank.

Een leeftijdsgenoot werd veroordeeld tot een straf van ruim 7 jaar, ook hij had een belangrijke rol in het smokkelnetwerk: "Hij stond in contact met de opdrachtgever van het transport in het buitenland over de organisatie daarvan en vervulde als Schipholmedewerker een rol bij het bij het onderscheppen en van Schiphol af (laten) brengen van de drugs na aankomst op de luchthaven. Daarbij schakelde hij tegen betaling diverse andere verdachten in", schrijft de rechtbank.

Twintig verdachten

In de zaak ging het in totaal om twintig verdachten. Naast de negen voormalige medewerkers van Schiphol waren volgens de rechtbank in ieder geval vier anderen betrokken bij de smokkel. Zij werkten niet op de luchthaven. Daarnaast waren twee verdachten voortvluchtig: een van hen is onlangs gearresteerd, de ander loopt nog vrij rond. Laatstgenoemde is daarentegen wel veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Strijd tegen ondermijning op Schiphol

Schiphol vecht al langer tegen de internationale drugssmokkel via de luchthaven. Dit jaar werd nog 3,4 miljoen euro uitgetrokken voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Ook is onlangs een campagne gestart tegen ondermijning op de luchthaven. De campagne moet medewerkers op Schiphol alert maken op de gevaren van ondermijning, zoals ronselende drugscriminelen, geweld en intimidatie. Op de luchthaven lopen zo'n 60.000 Schipholpashouders rond die een potentieel doelwit zijn voor ondermijning.