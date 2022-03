Nog meer miljoenen voor Schiphol om drugssmokkel te bestrijden

Schiphol krijgt dit jaar nog eens 3,4 miljoen euro om internationale drugssmokkel tegen te gaan. Dat heeft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. In totaal wordt er 13 miljoen euro geïnvesteerd in de vijf grootste logistieke knooppunten van Nederland, waaronder dus Schiphol en de Rotterdamse haven.

Vorig jaar ging er al 1.9 miljoen euro extra naar Schiphol in de strijd tegen drugscriminaliteit en is de overheid een campagne gestart tegen ondermijning op de luchthaven. De campagne moet medewerkers op Schiphol alert maken op de gevaren van ondermijning, zoals ronselende drugscriminelen, geweld en intimidatie. Op de luchthaven lopen zo'n 60.000 Schipholpashouders rond die een potentieel doelwit zijn voor ondermijning.

De miljoenen die Schiphol dit jaar ontvangt zijn onder meer bedoeld voor nieuwe technieken, zoals in de beveiligingssystemen met betere camera’s en slimmer controleren bij toegang voor terreinen met bijvoorbeeld een irisscan, stemherkenning of gezichtsscan. Het geld wordt ook geïnvesteerd in de campagne tegen ondermijning.