Schiphol hoopt op weerbaar personeel met nieuwe campagne tegen ondermijning

Op Schiphol is een nieuwe campagne gestart om personeel bewust te maken van de gevaren van ondermijning. Met de campagne 'Geef criminelen geen kans' hopen Schiphol, en de gemeente Haarlemmermeer dat medewerkers aan de bel zullen trekken als ze iets verdachts opmerken of zelf de criminaliteit worden ingelokt. Op de luchthaven lopen zo'n 60.000 Schipholpashouders rond die een potentieel doelwit zijn voor ondermijning.

Medewerkers die hun werkdag op Schiphol beginnen kunnen de campagne niet missen. De waarschuwingen komen vrijwel overal te hangen op en rondom de luchthaven, behalve op plekken waar veel passagiers komen. Op de posters staan foto's van medewerkers die hun collega's waarschuwen voor de gevaren van ondermijning.

De campagne is slechts een onderdeel van de strijd tegen ondermijning op onder meer Schiphol en in Rotterdamse haven. In mei maakte demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend nog eens 1.9 miljoen euro voor Schiphol apart te leggen om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Een deel van dat geld is voor de nieuwe campagne.

Zwakke plek

De onderwereld verspreidt zich wijd op en rond Schiphol. Zo kunnen criminelen toeslaan bij de logistieke bedrijven en daar personeel ronselen dat onder andere drugs voor ze smokkelt. Dat gaat vaak ongezien dankzij de Schipholpas, waarmee het personeel de luchthaven op en af komt. Schiphol-Oost wordt gezien als zwakke plek vanwege de beperkte beveiligingsmaatregelen om het terrein op en af te komen.

De aanpak van ondermijning op Schiphol wordt geleid door burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer. Ze geeft een voorbeeld van hoe je misbruik van Schipholpassen zou kunnen verkleinen.