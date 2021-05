Schiphol krijgt 1.9 miljoen euro erbij voor bestrijding georganiseerde misdaad

De bagagekelders van Schiphol behoren tot de kwetsbaarste plekken. Bagagemedewerkers zijn volgens het rapport ontvankelijk voor drugscriminaliteit vanwege de hoge beloningen, in tegenstelling tot de lage salarissen en het zware werk. Vakbond FNV wil mede daarom dat de lonen stijgen om het personeel minder vatbaar te maken voor het smokkelwerk. Maar volgens Grapperhaus, die de douane in de bagagekelders bezocht, helpt dat niet tegen ondermijning.

Het geld dat Grapperhaus vrijmaakt, komt bovenop de al beloofde 700.000 euro die bedoeld is om de ondermijnende criminaliteit op Schiphol aan te pakken. Dit geld is bijvoorbeeld nodig om meer camera's op te hangen, zwakke plekken beter te beveiligen en het ronselen van het personeel door criminelen te voorkomen.

Een bezoek aan de douane in bagagekelders van Schiphol. Daar maakte demissionair minister Grapperhaus bekend 1.9 miljoen euro extra vrij te maken voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad op Schiphol.

