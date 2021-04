Aanpak criminaliteit Schiphol duurt nog jaren (en kost veel geld)

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar de ondermijnende drugscriminaliteit op en rond Schiphol in kaart gebracht. Criminelen blijken veel te gemakkelijk te kunnen toeslaan dankzij de zogenaamde zwakke plekken op de luchthaven. Een Schipholpas is eenvoudig te regelen, onderbetaalde grondmedewerkers worden geronseld voor drugssmokkel- en transport en op veel plekken ontbreekt toezicht op wie het luchthaventerrein op- of afkomt.

Bedelen voor meer geld

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is gisteren bijgepraat door burgemeester Schuurmans over hoe het criminelen moeilijk wordt gemaakt om op Schiphol toe te slaan. Grapperhaus trok vorig jaar nog extra de buidel voor die aanpak, maar Schuurmans heeft bij hem gepleit voor een structurele bijdrage. Ze wil voorkomen dat ze om de zoveel jaar bij het kabinet moet bedelen voor meer geld. Volgens Schuurmans moet de aanpak van ondermijning op Schiphol in het nieuwe regeerakkoord worden opgenomen.

Op Europees niveau valt er ook nog genoeg te verbeteren, vindt Schuurmans. Dankzij het Schengenverdrag - de open grenzen tussen Europese landen - is het voor criminelen nog te gemakkelijk om via Schiphol hun illegale zaken te doen. Burgemeester Schuurmans benadrukt dat binnen Europa de handen ineen geslagen moeten worden, om misdadigers voor ze het vliegtuig naar Schiphol instappen te kunnen aanhouden.

Mogelijk drukker in zomer

Schuurmans vertelt dat ze iedere week een dag kwijt is met het dossier veiligheid op Schiphol. Onlangs bezocht ze bagagekelders van de luchthaven, waar volgens onderzoek onderbetaalde medewerkers worden geronseld voor drugscriminaliteit. Wie zijn mond opentrekt, kan rekenen op geweld en intimidatie.

Vanwege de coronacrisis valt de ondermijning in de bagagekelders momenteel erg mee, maar moet ervoor gewaakt worden dat het geronsel van medewerkers tegen de zomer niet weer toeneemt, omdat de zomer volgens Schuurmans weer een stuk drukker dreigt te worden. Doordat er in die periode meer personeel op de vloer is, is het lastiger om toezicht te houden.