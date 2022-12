Zoektocht naar al 55 jaar vermiste WR6 gaat in 2023 door, wrakduikers houden goede hoop

2022 was een bijzonder jaar voor wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog. Ze deden meerdere pogingen om de WR6, die ruim 55 jaar geleden vermist raakte, te vinden op de bodem van de Noordzee. Nabestaanden hopen al jaren op antwoorden , want waar precies is de Wieringer kotter gezonken? Na meerdere zoekacties is het schip nog steeds niet gevonden, maar de duikers geven niet op.

In onderstaande video is te zien hoe Jan Maarten Pol onderzocht of een wrak in de Noordzee de WR6 was. Dit bleek een klein stoomschip te zijn (tekst gaat oor onder de video).

Maar ondanks dat kijkt duiker Jan Maarten Pol terug op een goed duikjaar. "Het was een mooi seizoen en hebben mooi weer gehad", vertelt hij dan ook. De warme zomer zorgde er ook voor dat het team lang door heeft kunnen duiken. Daarnaast was het water ook een stuk helderder. "We hebben door die warme zomer vaak wel 8 tot 10 meter zicht gehad onder water", aldus Jan Maarten, "En de standaard is een metertje of drie en soms zelfs minder.

In totaal heeft het team, dat bestaat uit fanatieke hobbyisten, wel 25 tot 30 wrakken op de bodem van de Noordzee bestudeerd. Bij elke poging was de hoop weer groot dat de WR6 er zou liggen, maar telkens was het niet het de WR6.

Met behulp van die verhalen, archeologen en andere experts is het zoekgebied bij Helgoland ook net op een andere locatie. "Het zoekgebied is wat verder naar het zuiden komen te liggen", vertelt Jan Maarten. En dat is goed nieuws: "Daar liggen nog voldoende wrakken die we nog niet kennen."

Daarnaast zorgde de berichtgeving van NH Nieuws ervoor dat mensen die zich meldden met herinneringen die mogelijk kunnen bijdragen aan de zoektocht. "We hebben nu toch ook wel weer wat informatie over een paar wrakken die het zouden kunnen zijn. Een daarvan is heel concreet. Daar hebben ze zelfs sonarbeelden van ", vertelt Jan Maarten.

Maar zelfs met bovengemiddeld goed zicht lukte het Jan Maarten en zijn kameraden niet om de gezonken WR6 te vinden. Alleen is opgeven geen optie. "We hebben er nu steeds meer kunnen afvinken", legt Jan Maarten Pol uit.

Voor de nabestaanden en de wrakduikers duurt het nog even voor de zoektocht in 2023 weer wordt hervat. Het is deze winterperiode namelijk te koud om te gaan duiken. "Nu houden we ons bezig met het schip onderhouden", legt de wrakduiker uit.

'Het is een avontuur om met z'n allen de zee op te gaan en het water in te duiken'

In de periode rondom Hemelvaart verwacht het wrakduikteam weer voor het eerst de zee op te kunnen gaan om de zoektocht naar de WR6 te hervatten. Jan Maarten Pol houdt hoop, maar weet ook dat er een grote kans is dat de WR6 nooit gevonden wordt. "Je gaat er maar vanuit dat hij op de bodem ligt, maar de zeebodem is zo actief", vertelt hij. "De kans is ook groot dat hij onder het zand ligt."

En dat heeft het team, hoe pijnlijk dat ook is, ook duidelijk gemaakt aan de nabestaanden. "We doen ons best en dat is het enige dat we kunnen doen. Het is een beetje een loterij", vertelt Pol.

Jan Maarten en zijn kameraden kunnen niet wachten tot het nieuwe duikseizoen rond Hemelvaart weer gaat beginnen. Zolang het weer het toelaat wordt er dan elk weekend wel ergens in de Noordzee gedoken. "Het is een avontuur om met z'n allen de zee op te gaan en het water in te duiken. We hopen nog steeds dat we de WR6 gaan vinden."