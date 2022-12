Hoesten en snotteren: het griepseizoen is begonnen in Noord-Holland

Het griepseizoen is begonnen in Noord-Holland. Het aantal mensen met koorts en andere griepklachten neemt steeds meer toe en deze klachten zijn heviger dan normaal. Zo lijkt het althans, of is het een onderbuikgevoel omdat er in de winter wat meer mensen ziek zijn?

Volgens Duitse media stromen de intensive care-afdelingen bij de oosterburen vol met patiënten die kampen met ernstige luchtweginfecties. In Nederland is er volgens de landelijk coördinator die over de ic-bezetting gaat geen reden voor paniek. Er zijn wel wat meer bedden bezet, maar dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Normaal verloop

Ook in Noord-Holland is er vooralsnog een normaal verloop van virussen in de winter. Dat bevestigt ook onderzoeker Mariëtte Hooiveld van Nivel, de organisatie die griepcijfers onderzoekt . "Uit de laatste cijfers van anderhalve week geleden bleek dat er zich in een week tijd per 100.000 inwoners van Noord-Holland 400 hadden gemeld bij de huisarts met klachten over luchtweginfecties. Daarmee zitten we op het niveau van voor de coronapandemie in 2019. Het aantal komt overeen met het gemiddelde in Nederland en het lijkt geen bijzonder cijfer."

De luchtweginfecties geven een algemenere indicatie. Cijfers over griepklachten zeggen meer over het aantal griepgevallen, maar daar zijn geen regionale aantallen van. Er is in Nederland in ieder geval geen griepepidemie en er is geen reden om aan te nemen dat Noord-Holland hier vanaf wijkt. Overigens zou een epidemie niet per se verontrustend zijn. Deze komt bijna iedere winter voor.