Geen tekort aan griepprikken verwacht in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Dit jaar lijkt de griepprik populairder dan voorheen, meldt de NOS . Dit kan mogelijk leiden tot een tekort aan vaccinaties. In de regio IJmond maken huisartsen zich zorgen om de beschikbare voorraad, maar in West-Friesland lijkt er niet zo snel een probleem te zijn.

Sonja van Hattem is naast huisarts in haar eigen praktijk in Hoorn ook medisch adviseur van het regionale crisisteam in West-Friesland. De huisartsen houden rekening met een grotere vraag dit jaar, maar dit zal in haar praktijk niet zo snel tot een tekort leiden, verwacht zij. "Wij liggen qua aantal griepprikken die wij jaarlijks beschikbaar hebben al jaren hoger dan het gemiddelde en daardoor verwachten we ook nu genoeg te hebben."

Mocht er half november wel een tekort blijken dan is er een regionaal samenwerkingsverband om dat op te vangen, vertelt Van Hattem. "Als een praktijk tekort heeft dan wisselen we dat regionaal met elkaar uit, zodat er niets 'in de koelkast blijft liggen'."

Rekensom

Op basis van een inschatting van de normale opkomst, het aantal uitnodigingen dat is verstuurd voor de prik en de werkelijke opkomst van de afgelopen jaren wordt een inschatting gemaakt hoeveel vaccins er besteld moeten worden. Dit aantal is al jaren stabiel in de praktijk van Van Hattem, maar dit jaar wordt er wel een hogere komst verwacht.

"We verwachten dat er meer mensen komen voor een prik, maar tegelijkertijd hoor ik ook dat sommigen huiverig zijn om de drukte op te zoeken die een prik halen met zich mee brengt. Hoe dat tegen elkaar opweegt moeten we afwachten. Er zijn enkele procenten extra besteld en we verwachten dat dat voldoende is."