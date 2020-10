Kinderdagverblijf Heiloo stuurt kinderen naar huis: "Meerdere medewerkers met griepklachten"

HEILOO - Bij kinderdagverblijf De Bosuil in Heiloo wacht de leiding gespannen op de corona-testuitslagen van het personeel. Meerdere medewerkers meldden zich in de afgelopen dagen met griepachtige klachten. "Uit voorzorg zijn alle kinderen voorlopig naar huis gestuurd en is de locatie gesloten."

Esther Zijl, directeur van de overkoepelende Stichting Forte Kinderopvang, bevestigt tegen NH Nieuws dat het gehele team momenteel thuiszit. Ondanks dat een zorgelijk aantal personeelsleden griepverschijnselen heeft, is niet iedereen uit het team getest op corona.

Volgens Zijl is dat ook niet nodig. "Het team werkt in vaste groepjes met elkaar en zodoende is niet iedereen met elkaar in contact geweest. Alleen de medewerkers met klachten hebben zich nu laten testen."

Afwachten

De directeur is ervan overtuigd dat het team zich aan het beleid heeft gehouden, maar dat het nu eenmaal lastig is het virus buiten de deur te houden. "We zijn ook zeker niet de enige. Iedereen loopt er vroeg of laat tegenaan. We hebben daarom besloten de deuren maar even te sluiten en de testuitslagen af te wachten."

Geen opvang

Die duidelijkheid hoopt Zijl morgen te krijgen. Naar een alternatieve opvanglocatie voor de thuiszittende kinderen wordt er nog even niet gezocht. "Als blijkt dat meerdere medewerkers corona hebben, dan zijn de kinderen mogelijk ook besmet. Die kunnen het virus dan weer overbrengen op andere locaties. Tot we meer weten, doen we even helemaal niets."