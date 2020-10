Huisartsen in de IJmond houden hart vast: 'Bang voor run op griepprik'

IJMOND - Het aantal ouderen en mensen uit een risicogroep die dit jaar een griepprik haalt, is hoger dan voorgaande jaren. Het feit dat er dit jaar te weinig vaccinaties zijn, zorgt voor onrust onder patiënten en huisartsen. Ook in de IJmond vrezen ze voor een tekort, en werken sommige huisartsenpraktijken uit voorzorg met wachtlijsten.

ANP/ Flip Franssen

Huisartsenpraktijk Pleiaden in IJmuiden heeft de uitnodigingen voor de griepprik al verstuurd. Op 7 november vindt bij hen een vaccinatiedag plaats waarbij ze gebruik maken van tijdvakken, ingedeeld op de achternaam van de patiënt. "Ik ben gebeld door patiënten wier achternaam met bijvoorbeeld een 'W' begint, die bang zijn dat de vaccins op zijn wanneer het hun beurt is", vertelt assistent Astrid Dollenkamp. Ook Inge Ramakers, assistent bij huisartsenpraktijk Roos en Beek in Santpoort-Noord herkent de angst bij patiënten, ook hun praktijk is bang dat ze niet genoeg hebben. "Elke praktijk mocht maar 14 procent bovenop de bestelling van vorig jaar plaatsen. Wij hebben elk jaar veel afzeggingen, dus hadden we in 2019 maar voor 60 procent van de vaccinatiegroep besteld”, legt Ramakers uit. “Dit jaar hebben we bijna geen afzeggingen gehad, dus als iedereen komt opdagen, dan hebben we een tekort."

Quote "Als iedereen komt opdagen, dan hebben we een tekort" Inge Ramakers, huisartsenpraktijk Roos en Beek in Santpoort-noord

Huisartsen moesten op 1 mei hun bestelling voor het griepvaccin plaatsen bij Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG), dat de vaccins regelt, coördineert en verstrekt in opdracht van de overheid. Bij huisartsenpraktijk Duursma in Beverwijk hadden ze op 1 mei niet het maximum aantal besteld, maar vanochtend hebben ze alsnog een bijbestelling geplaatst. "Als iedereen die is opgeroepen komt, dan hebben we een tekort", stelt assistent Ingrid de Wilde. "Wij hebben twee prikmomenten ingepland, eergisteren was de eerste sessie, de tweede is op 7 november. Op basis van de opkomst van dinsdag hebben we op woensdagochtend alsnog tot ons maximum bijbesteld." Niet vaccineren Als gevolg van het landelijk tekort heeft de overheid vitale zestigers die normaal in aanmerking komen voor het vaccin, opgeroepen om zich dit jaar niet te laten vaccineren. "Een patiënt van 68 die jaarlijks langskomt voor de griepprik, belde op om te zeggen dat hij gezond is en dit jaar zijn vaccin afstaat. Daar zijn wij heel blij mee", zegt Dollenkamp. "We hebben geen idee of we desondanks genoeg hebben. We hopen dat er een moment komt dat als het nodig blijkt, we alsnog mogen bijbestellen."

Quote "Hopelijk komen we aan onze reservelijst toe" Ingrid de Wilde, huisartsenpraktijk duursma in beverwijk

Bij praktijk Duursma geven ze voorrang aan de hoogste risicogevallen en aan patiënten die in voorgaande jaren zich ook lieten vaccineren. Voor de andere patiënten hebben ze een wachtlijst opgesteld. "We hopen dat we aan onze reservelijst toekomen, maar de kans bestaat dat men moet wachten tot de nabestelling arriveert en dat zal pas half december zijn", aldus de Wilde. "Het blijft hoe dan ook een kwestie van afwachten." Ramakers valt het op dat bij veel vaccinatieweigeraars dit jaar wel een griepprik willen, waardoor ze bang is dat ze op een bepaald moment patiënten moeten teleurstellen omdat het vaccin ‘op’ is. "Dat zal dan inderdaad degene zijn wiens achternaam laag in het alfabet staat. Maar aan de andere kant, misschien valt het mee en gaan we het wel redden. Dat is het lastige, we weten simpelweg niet hoeveel mensen dit jaar op komen dagen."