Ook Spaanse derdedivisionist Linense te sterk voor FC Volendam

Met een teleurstellende 2-0 oefennederlaag tegen het Spaanse Linense heeft FC Volendam het negendaaagse trainingskamp in Marbelle afgesloten. Morgen keert trainer Wim Jonk met zijn selectie terug naar Nederland.

Benaissa Benamar - Pro Shots / Gonzalez Photo

Bij het treffen met de nummer vijftien in de Spaanse derde divisie kon Jonk om privéredenen geen beroep doen op Damon Mirani, Filip Stankovic en Robert Mühren. Onder de lat begon Kayne van Oevelen die in de rust werd afgelost door Barry Lauwers. Voorin stond Henk Veerman vanaf het eerste fluitsignaal aan de aftrap.

"Helaas sluiten we het trainingskamp niet met een goed gevoel af, al heb ik ook goede dingen gezien" FC Volendam-aanvoerder Benaissa Benamar

Na een 0-0 ruststand sloegen de Spanjaarden in de tweede helft toe. Het verschil werd gemaakt door Alu Koroma (afstandsschot) en Borja López (vrije trap). Gelegenheidsaanvoerder Benaissa Benamar baalde van het verlies, ook al was het Nieuwe Oranje dus niet compleet. "Alsnog moet je met onze groep je hier winnen. Helaas sluiten we het trainingskamp niet met een goed gevoel af, al heb ik ook goede dingen gezien. Die moeten we meenemen en de slechte dingen moeten we verbeteren." Tekst gaat verder onder de Tweet.

Volgens Benamar maakte FC Volendam tegen Linense opnieuw te veel fouten. "Dan kun je het tegen iedereen zwaar krijgen. De wedstrijd tegen Sevilla (7-0 nederlaag, red.) was een goede graadmeter. Je kunt dan geen fouten maken, want je staat meteen met 2, 3, 4-0 achter. Dat hebben we gemerkt. Het gaat om fouten aan de bal, dekken in de zestien en weten wanneer je een bal moet spelen of juist zakelijk moet zijn. We moeten aan de bak."

"Het prikkelt ook dat iedereen ons afschrijft" FC Volendam-aanvoerder Benaissa Benamar

"Als groep moeten we bij elkaar blijven", vervolgt Benamar. "Iedereen schrijft ons al af. Aan ons de taak om terug te bouncen." De hekkensluiter van de eredivisie treft bij de herstart van de eredivisie SC Cambuur. Een wedstrijd waarin het gelijk erop of eronder is. Al denkt Benamar daar anders over. "Het seizoen is nog lang. Alle wedstrijden zijn finales er vallen nog genoeg punten te halen. Het kwartje kan alleen maar de andere kant op vallen. Het prikkelt ook dat iedereen ons afschrijft. Zo gaat het in de voetballerij. Als het goed gaat, is iedereen positief en lovend. Gaat het slecht dan krijg je het ook te horen en zeggen ze dat we straks weer op vrijdagavond in de eerste divisie voetballen. Tuurlijk prikkelt dat bij mij om er nog harder voor te werken." Opstelling FC Volendam: Van Oevelen (Lauwers/46); Douiri (B.Plat/46), M'buyamba (Flint/46), Benamar, Murkin; W. Ould-Chikh (Zeefuik/67), Van Mieghem, Nazih; B. Ould-Chikh, Veerman en El Kadiri (Blom/46)