Acht goals na rust: FC Volendam geeft besloten oefenduel met Ajax uit handen

In een vermakelijke besloten oefenwedstrijd heeft Ajax alle zeilen bij moeten zetten tegen FC Volendam. De ploeg van trainer Wim Jonk stond met drie doelpunten voor, maar Brian Brobbey bezorgde Ajax alsnog de 5-4 overwinning. In de tweede helft vielen liefst acht van de negen doelpunten.

Brian Brobbey houdt de verdediging van FC Volendam bezig - Orange Pictures

Op Sportpark De Toekomst was geen plaats voor nieuwsgierige toeschouwers en pers. De wedstrijd werd in sfeerloze omstandigheden afgewerkt. En dat was jammer, want beide ploegen speelden met een behoorlijk sterk elftal. Bij de Amsterdammers stond Maarten Stekelenburg onder de lat, Calvin Bassey en Owen Wijndal achterin en startten ook WK-afvallers Devyne Rensch en Brian Brobbey. Bij Volendam was een basisplaats voor Diego Gustavo ingeruimd op het middenveld. De Braziliaan, die nog geen officiële minuten maakte in het eerste, opende echter na zeven minuten de score: 1-0. Het spel golfde vervolgens op en neer zonder dat het tot grote kansen kwam. Na een half uur spelen werd Christian Rasmussen gevaarlijk met een kopbal uit een voorzet van Youri Regeer. Vlak daarna voerden trainers Alfred Schreuder en Wim Jonk een aantal wissels door. Tekst loopt door onder de tweet.

🔴⚪ 0️⃣ - 1️⃣ 🟠⚫️️



☝️ Eerste basisplaats in het eerste voor Diego Gustavo. #AJAVOL pic.twitter.com/OnIVr82z29 — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) December 7, 2022

Mexicaan Jorgé Sanchez, die met zijn land in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld, kwam binnen de lijnen als rechtsback. Vijf minuten voor rust was Volendam-keeper Filip Srankovic belangrijk, want hij pakte met een katachtige redding de kopbal van Kristian Hlynsson. Doelpuntenregen Volendam startte met elf nieuwe spelers aan de tweede helft. Dat wierp na 36 seconden al zijn vruchten af. Daryl van Mieghem stak Joey Antonioli weg en hij schoot de bal langs Stekelenburg: 0-2. Twee minuten later was het weer raak voor Het Nieuwe Oranje. Brian Plat pikte de bal op en schoot onberispelijk hard in de hoek de 0-3 binnen. Tien minuten later deed Jorrel Hato iets terug namens Ajax door tegen een cornerbal aan te lopen: 1-3. Tekst loopt door onder de tweet.

Twee minuten later maakte Francisco Conceição de aansluitingstreffer voor Ajax op aangeven van Brian Brobbey. Ineens ging het lopen bij Ajax. Het tempo ging omhoog en Volendam werd met de rug tegen de muur gezet. In de 65e minuut maakte Ajax de drie goals verschil ongedaan via Brobbey. Na een fraaie aanval over de rechterkant schoot hij de 3-3 tegen de touwen. Tekst loopt door onder de tweet.

Drie minuten later pakte Ajax zelfs de voorsprong. Brobbey hield de bal vast voor de overlappende Bassey die de bal panklaar op het hoofd van Conceição: 4-3. Volendam gaf zich echter niet gewonnen, want een kwartier voor tijd tekende Antonioli voor de 4-4 en zijn tweede van de middag. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de laatste minuut kopte Brobbey de 5-4 binnen. Basisopstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Bassey, Kaplan, Wijndal; Fitz-Jim; Regeer, Hlynsson; Conceição, Brobbey, Rasmussen Basisopstelling FC Volendam: Stankovic, Buur, Mbuyamba, Benamar, James; Gustavo, Eiting, Oristanio; B. Ould-Chikh, Mühren, Blom