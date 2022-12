Op trainingskamp in Spanje gaat FC Volendam hard onderuit in oefenduel

Op het trainingskamp in Marbella heeft FC Volendam een harde klap moeten incasseren. In de oefenwedstrijd tegen Sevilla verloor Het Nieuwe Oranje met liefst 7-0 van de Spanjaarden. Al voor rust keken de Volendammers tegen een achterstand van vijf doelpunten aan.

De nummer achttien van de Spaanse competitie begon met een sterke opstelling aan. Onder andere Ivan Rakitic, Jesus Navas en Rafa Mir kwamen in actie. Hoewel Volendam redelijk aan de wedstrijd begon, keek het wel al snel tegen een achterstand aan na een doelpunt van Nemanja Gudelj, die bij AZ en Ajax speelde.

De hekkensluiter in de eredivisie wist voor de rust dat Sevilla een maatje te groot was. Mir schoot de bal hard raak: 2-0. De eerste echte kans voor Volendam kwam pas halverwege de eerste helft van de voet van Bilal Ould-Chikh. Richting de rust gaf Sevilla nog even gaf en liep het dankzij treffers van Carlos Alvarez, Gudelj en Mir uit naar een 5-0 ruststand.

Schade beperken

Trainer Wim Jonk stuurde na de rust een volledig nieuw middenveld en aanval het veld in. Met Henk Veerman in de spits en Diego Gustavo op het middenveld kreeg het iets meer grip op Sevilla. Invaller Imran Nazih was met een hard schot nog het gevaarlijkst, maar zag zijn inzet over gaan. Volendam had het beter op orde en kreeg via Daryl van Mieghem en Henk Veerman nog kleine kansjes, maar zag Nacho Quintana met twee goals het duel in het slot gooien: 7-0.

Vorige week verloor Volendam een spectaculaire oefenwedstrijd met 5-4 van Ajax. Op 8 januari hervat het de competitie met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Voor die tijd wil Volendam nog een oefenduel afwerken.

Opstelling FC Volendam: Stanković; Buur (Douiri/62), Benamar (Flint/62), Mbuyamba, Murkin (James); Eiting (B Plat/46), W. Ould-Chikh (Nazih/46), Zeefuik (Gustavo/46); B. Ould-Chikh (Van Mieghem/46), Mühren (Veerman/46), El Kadiri (Blom/46).