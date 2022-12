FC Volendam hervat training zonder geblesseerde Jonk en boekt trainingskamp naar Spanje

De selectie van FC Volendam trainde deze week nog zonder Wim Jonk. De trainer van de nummer 18 van de eredivisie kampt met knieproblemen en is in het buitenland voor een behandeling. Het is de bedoeling dat Jonk vanaf maandag weer voor de groep staat. Aanstaande woensdag speelt FC Volendam dan al een oefenwedstrijd tegen Ajax. De aftrap op sportpark De Toekomst is om 12.00 uur. Het duel wordt achter gesloten deuren gespeeld en is dus niet toegankelijk voor publiek of media.

